Сделать проект: как беречь своё здоровье
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Сделать проект: как беречь своё здоровье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того что бы быть здоровым питайся правильно.Кушать надо 5 раз в день( в идеале). По утрам ешь кашу. Ешь медленно,не торопясь. Если не голоден-не ешь,пей чистую воду. Больше двигайся.По утрам делай зарядку.Если есть возможность ходи на какие нибудь занятия где участвуют мышцы. Закаляйся. По утрам принимай душ.Ходи на плаванье. Ложись спать во время. Желательно перед сном гулять хотя бы 20 минут,сон будет крепче. Соблюдай правила личной гигиены. Будь спокоен,не нервничай- тем самым ты сохранишь здоровую психику. На самом деле быть здоровым не так уж и сложно!
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