Сделать синтаксический разбор предложения наступила дружная весна подул теплый ??етер на землю лег густой туман с грохотом трещали иломались льдины во все стороны разливались мощные потоки воды
Русский язык
Сделать синтаксический разбор предложения наступила дружная весна подул теплый ??етер на землю лег густой туман с грохотом трещали иломались льдины во все стороны разливались мощные потоки воды
Ответ(ы):
Гость:
Наступила дружная весна, подул теплый ветер,на землю лег густой туман, с грохотом ========= ~~~~~~ ______ ===== ~~~~~ ______ -•-•-•-• === ~~~~~ ______ - - - - - - - трещали и ломались льдины во все стороны, развивались мощные потоки воды. ======= ======== ________ -•-•-•-•-•-•-•-•-• ========== ~~~~~~ _______ - - - - (повести., новоселье., сложное БСП, распространенное, состоит из 5 частей: 1.прост, двусост., распр;2.прост, двусост, распр;3.прост,двусост, распр;4. Прост, двусост, распр, осложн. однородн. сказуемыми;5прост,двусост, распр [===== ______],[==== ______],[===== _____],[====== и ===== _______],[ ======= ______]. Надеюсь тебе будет понятно) Если помогла, поставьте "спасибо"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Помогите решить Продолжи ряд рисунков. Догадайся, как выглядит рисунок 20. Скольк?? треугольников на каждом рисунке?
История
Русский язык