Сделать синтаксический разбор предложения наступила дружная весна подул теплый ??етер на землю лег густой туман с грохотом трещали иломались льдины во все стороны разливались мощные потоки воды

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Сделать синтаксический разбор предложения наступила дружная весна подул теплый ??етер на землю лег густой туман с грохотом трещали иломались льдины во все стороны разливались мощные потоки воды
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Гость:
Наступила дружная весна, подул теплый ветер,на землю лег густой туман, с грохотом ========= ~~~~~~ ______ ===== ~~~~~ ______ -•-•-•-• === ~~~~~ ______ - - - - - - - трещали и ломались льдины во все стороны, развивались мощные потоки воды. ======= ======== ________ -•-•-•-•-•-•-•-•-• ========== ~~~~~~ _______ - - - - (повести., новоселье., сложное БСП, распространенное, состоит из 5 частей: 1.прост, двусост., распр;2.прост, двусост, распр;3.прост,двусост, распр;4. Прост, двусост, распр, осложн. однородн. сказуемыми;5прост,двусост, распр [===== ______],[==== ______],[===== _____],[====== и ===== _______],[ ======= ______]. Надеюсь тебе будет понятно) Если помогла, поставьте "спасибо"
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