Сделать синтаксический разбор предложения. От старой ветоши и молодой травке ро??ту нет.
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Сделать синтаксический разбор предложения. От старой ветоши и молодой травке ро??ту нет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старой-прилагательное подчёркивается волнистой линией! ветоши-существительное подчёркивается 1 линией молодой-прилагательное росту-глагол подчёркивается 2 чертами
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