Запиши слова разделяя их черточками для переноса там где он Возможно.Слова компьютер, самолет,паровоз, маленький, кроссворд, обезьяна, варенье,вьюга, хоккей,апрельский, (день)

Русский язык

Запиши слова разделяя их черточками для переноса там где он Возможно.Слова компьютер, самолет,паровоз, маленький, кроссворд, обезьяна, варенье,вьюга, хоккей,апрельский, (день)

Автор: Гость