Запиши слова разделяя их черточками для переноса там где он Возможно.Слова компьютер, самолет,паровоз, маленький, кроссворд, обезьяна, варенье,вьюга, хоккей,апрельский, (день)
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Запиши слова разделяя их черточками для переноса там где он Возможно.Слова компьютер, самолет,паровоз, маленький, кроссворд, обезьяна, варенье,вьюга, хоккей,апрельский, (день)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ком-пью-тер, са-мо-лет, па-ро-воз, ма-лень-кий, кросс-ворд, обезья-на, ва-ренье, вью-га, хок-кей, апрель-ский
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