Сегодня цена ботинок на 1/9 меньше вчерашней цены. сколько стоили ботинки вчера, ес??и сегодня они стоят 360.р?

Математика
Сегодня цена ботинок на 1/9 меньше вчерашней цены. сколько стоили ботинки вчера, ес??и сегодня они стоят 360.р?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1-1/9=8/9руб цена ботинок сегодня 360:8/9=405руб вчерашняя цена ботинок
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