Сегодня цена ботинок на 1/9 меньше вчерашней цены. сколько стоили ботинки вчера, ес??и сегодня они стоят 360.р?

Математика

Сегодня цена ботинок на 1/9 меньше вчерашней цены. сколько стоили ботинки вчера, ес??и сегодня они стоят 360.р?

Автор: Гость