Сегодня вдруг исчезло лето. Указать над каждым словом часть речи

Русский язык
Сегодня вдруг исчезло лето. Указать над каждым словом часть речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня-существительное Вдруг-наречие Исчесзло-глагол Лето-существительное
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