Сезім күйге тұрақты тіркес айтындаршы пж
Қазақ тiлi
Сезім күйге тұрақты тіркес айтындаршы пж
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Гость:
Іші күю-өкіну көре алмау-қызғану ала көзімен атты-жек көрді бармағын тістеді-өкінді
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