Сформулируйте освное свойство дроби
Математика
Сформулируйте освное свойство дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если числитель и знаменатель дроби умножить или разделить на одно и то же натуральное число , то получится равная ей дробь.
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