Сформулируйте освное свойство дроби

Математика
Сформулируйте освное свойство дроби
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если числитель и знаменатель дроби умножить или разделить  на одно и то же натуральное число , то получится равная ей дробь.
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