Согласованное изменение деятельности всех органов и систем органов осуществляют две регуляторные системы. Какие?

Окружающий мир
Согласованное изменение деятельности всех органов и систем органов осуществляют две регуляторные системы. Какие?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 нервная регуляция 2 Гуморальная регуляция 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите объём прямоугольного параллелепипеда измерения которого равно: 5 Шестых , 2 пятых, 1 целая 1 вторая
Ответить
Русский язык
Определите, какие членам предложения являются однородными и на какой вопрос они отвечают. Какой знак препинания ставится между однородными членами,...
Ответить
Математика
Сколько кутов в гербе украины?
Ответить
Русский язык
Объяснить лексическое значение слово нагишом с помощью подбора однокоренных сло??
Ответить
Математика
Масса угля в одном железнодорожном вагоне 60 т. Сколько рейсов нужно сделать на самосвале грузоподъемностью 20 т. чтобы разгрузить 3 таких вагона с...
Ответить