Согласованное изменение деятельности всех органов и систем органов осуществляют две регуляторные системы. Какие?
Окружающий мир
Согласованное изменение деятельности всех органов и систем органов осуществляют две регуляторные системы. Какие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 нервная регуляция 2 Гуморальная регуляция
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