Шапка снежная надета продолжить стихотворение

Окружающий мир
Шапка снежная надета продолжить стихотворение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шапка снежная надета  на горе зимой и летом,  Отдыхают на боках  лежебоки-облака.  Вольный ветер, снег и лед  на вершине  круглый год.  Видно, нелегко и лету  Залезать на гору эту.  Говорят, что у вершин  Бродит ветер лишь один.  но встречали мы в горах  Тура - горного козла,  барса снежного, орла. Шапка снежная надета на горе зимой и летом, Отдыхают на боках снеговые облака, Вольный ветер, снег и лед на вершине круглый год. Видно, нелегко и лету залезать на гору эту. Говорят, что у вершин бродит ветер лишь один, Но встречали мы в горах тура - горного козла, барса снежного, орла!
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