Шапка снежная надета продолжить стихотворение

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Шапка снежная надета на горе зимой и летом, Отдыхают на боках лежебоки-облака. Вольный ветер, снег и лед на вершине круглый год. Видно, нелегко и лету Залезать на гору эту. Говорят, что у вершин Бродит ветер лишь один. но встречали мы в горах Тура - горного козла, барса снежного, орла. Шапка снежная надета на горе зимой и летом, Отдыхают на боках снеговые облака, Вольный ветер, снег и лед на вершине круглый год. Видно, нелегко и лету залезать на гору эту. Говорят, что у вершин бродит ветер лишь один, Но встречали мы в горах тура - горного козла, барса снежного, орла!