Расскажи про достопримечательноости своего города ( Пенза) используя превосходную степень прилагательных на английском языке плизззз

Английский язык
Расскажи про достопримечательноости своего города ( Пенза) используя превосходную степень прилагательных на английском языке плизззз
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Гость:
There are the bigest schcools. ...
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