Управление 93 плииииииз
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Управление 93 плииииииз
Ответ(ы):
Гость:
Комнате=комнатКе, Стол=столИК, Малых стула=малЕНЬКих стульЧИКа, Заяц=зайЧИК Человек=человеЧИК Самовар=самоварЧИК Чайник=? Белые чашки=былЕНЬКие чашечКи Ваза=вазОЧКа Длинный=длин(корень) н(суффикс) ый (окончание) Окружали=окруж (корень) а (суффикс) л (суффикс) и(окончание)
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