Напишите пожалуйста сочинение на тему моё путешествие в древнюю Грецию 5 класс оп??сать архитектура жизнь греков про город Афины и рассказать про порт пирей . Я очень вас прошу помочь, мне не чего в голову не лезет .
История
Напишите пожалуйста сочинение на тему моё путешествие в древнюю Грецию 5 класс оп??сать архитектура жизнь греков про город Афины и рассказать про порт пирей . Я очень вас прошу помочь, мне не чего в голову не лезет .
Ответ(ы):
Гость:
Меня зовут арфий я из рима, я роботаю купцом и продаю разные товары. и меня порозила древняя культура греков там очень много развлечений к примеру театр ,мне понравились дворцы греков и доброжелательность греков и так далее
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