Напишите пожалуйста сочинение на тему моё путешествие в древнюю Грецию 5 класс оп??сать архитектура жизнь греков про город Афины и рассказать про порт пирей . Я очень вас прошу помочь, мне не чего в голову не лезет .

История

Напишите пожалуйста сочинение на тему моё путешествие в древнюю Грецию 5 класс оп??сать архитектура жизнь греков про город Афины и рассказать про порт пирей . Я очень вас прошу помочь, мне не чего в голову не лезет .

Автор: Гость