Напишите пожалуйста сочинение на тему моё путешествие в древнюю Грецию 5 класс оп??сать архитектура жизнь греков про город Афины и рассказать про порт пирей . Я очень вас прошу помочь, мне не чего в голову не лезет .

История
Напишите пожалуйста сочинение на тему моё путешествие в древнюю Грецию 5 класс оп??сать архитектура жизнь греков про город Афины и рассказать про порт пирей . Я очень вас прошу помочь, мне не чего в голову не лезет .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Меня зовут арфий я из рима, я роботаю купцом и продаю разные товары. и меня порозила древняя культура греков там очень много развлечений к примеру театр ,мне понравились дворцы греков и доброжелательность греков и так далее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Напиши, какую роль в природе играют насекомые.
Ответить
Алгебра
Упростите выражение: 1.) (a+2)(a-5)-3a(1-2a) 2.)(a-7)(3a-2)-(5a+1)(2a-4)
Ответить
Математика
Всем привет! сделайте пожалуйста номер 757(г,д,е) срочно
Ответить
Русский язык
Как составить 2 предложения из слов армия,комедия,линия,планетарий,лекция, поэзия,порция,студия,сценарий,созвездие,Евгений
Ответить
Математика
По вертикальному столбу высотой 6 м ползёт улитка.За день она поднимается на 4 м а за ночь опускается на 3 м. Через сколько дней улитка доберётся д...
Ответить