Сравните строение мхов и водорослей .сделайте вывод почему мхи относяться к растениям

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Раскату самое главное : ВОДОРОСЛИ - это растения , которые не имеют ни оформленных органов , ни тканей ; Мхи же имеют. Но! Водоросли, как и мхи, тоже являются растениями ... У мхов присутствует спорофит и гаметофит. У водорослей такого нет.