В одном ящике было 60 кг,в другом 100 кг фруктов. Из второго ящика продали в 4 раза бол??ше фруктов,чем из первого. Сколько килограммов фруктов продали из каждого ящика,если в первом ящике осталось в 2 раза больше фруктов,чем в...
Математика
В одном ящике было 60 кг,в другом 100 кг фруктов. Из второго ящика продали в 4 раза бол??ше фруктов,чем из первого. Сколько килограммов фруктов продали из каждого ящика,если в первом ящике осталось в 2 раза больше фруктов,чем во втором? Спасибо зарание
Ответ(ы):
Гость:
60:2=30 100:4=25 60-30=30 100-25=75 Ответ:из 1-го 30 кг,а 2-го 75кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
Напишите пожалуйста сочинение на тему моё путешествие в древнюю Грецию 5 класс оп??сать архитектура жизнь греков про город Афины и рассказать про п...
Окружающий мир