В одном ящике было 60 кг,в другом 100 кг фруктов. Из второго ящика продали в 4 раза бол??ше фруктов,чем из первого. Сколько килограммов фруктов продали из каждого ящика,если в первом ящике осталось в 2 раза больше фруктов,чем в...

Математика

В одном ящике было 60 кг,в другом 100 кг фруктов. Из второго ящика продали в 4 раза бол??ше фруктов,чем из первого. Сколько килограммов фруктов продали из каждого ящика,если в первом ящике осталось в 2 раза больше фруктов,чем во втором? Спасибо зарание

Автор: Гость