Как устроена нервная система у животных?
Биология
Как устроена нервная система у животных?
Ответ(ы):
Гость:
Тип нервной системы: трубчатая (цнс, к которой относится головной и спинной мозг и периферическая(нервные волокна. ганглии) Такой тип системы обеспечивает наибольшую точность, быстроту и локальность ответных реакций. Для него характерна высшая степень концентрации нервных клеток. Кора больших полушарий собирает информацию от всех сенсорных и двигательных систем, осуществляет высший анализ и служит аппаратом условно-рефлекторной деятельности.
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