Напишите произношение английского стихотворения русскими буквами: Every morning at eight o'clock She can hear the postman knock. Up jumps Jill to open the door, One letter,two letters,three letters,four.
Английский язык
Напишите произношение английского стихотворения русскими буквами: Every morning at eight o'clock She can hear the postman knock. Up jumps Jill to open the door, One letter,two letters,three letters,four.
Ответ(ы):
Гость:
Эври монин эт эйт оклок ши кэн хиэ зэ постмэн нок ап джампс джил ту опэн зе до ван лэтэ, ту лэтэс, фри лэтэс, фо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Расскажи про достопримечательноости своего города ( Пенза) используя превосходную степень прилагательных на английском языке плизззз
Биология
Математика
В одном ящике было 60 кг,в другом 100 кг фруктов. Из второго ящика продали в 4 раза бол??ше фруктов,чем из первого. Сколько килограммов фруктов про...
Русский язык