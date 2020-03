Напишите произношение английского стихотворения русскими буквами: Every morning at eight o'clock She can hear the postman knock. Up jumps Jill to open the door, One letter,two letters,three letters,four.

Английский язык

Автор: Гость