Напишите произношение английского стихотворения русскими буквами: Every morning at eight o'clock She can hear the postman knock. Up jumps Jill to open the door, One letter,two letters,three letters,four.

Английский язык
Напишите произношение английского стихотворения русскими буквами: Every morning at eight o'clock She can hear the postman knock. Up jumps Jill to open the door, One letter,two letters,three letters,four.
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Гость:
Эври монин эт эйт оклок ши кэн хиэ зэ постмэн нок ап джампс джил ту опэн зе до ван лэтэ, ту лэтэс, фри лэтэс, фо
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