Що можна спричинити але не молжна викликати

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Що можна спричинити але не молжна викликати
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  можна спричинити хворобу,але не можна її викликати...викликати можна тільки швидку
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