Що можна спричинити але не молжна викликати
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Що можна спричинити але не молжна викликати
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
можна спричинити хворобу,але не можна її викликати...викликати можна тільки швидку
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