Ребята,помогите ,пожалуйста 1 и 2 номер подробно в первом можно просто да или нет,а 2 подробно,умоляю

Геометрия

Ребята,помогите ,пожалуйста 1 и 2 номер подробно в первом можно просто да или нет,а 2 подробно,умоляю

Автор: Гость