Ребята,помогите ,пожалуйста 1 и 2 номер подробно в первом можно просто да или нет,а 2 подробно,умоляю
Геометрия
Ребята,помогите ,пожалуйста 1 и 2 номер подробно в первом можно просто да или нет,а 2 подробно,умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извиняюсь я учусь в 5 классе и я это не понимаю!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
География
Особенности рельефа бразилии(общий характер поверхности, основные формы рельеыа, преобладающие и максимальные высоты),полезные ископаемые
Английский язык