Що таке тема та ідея твору та як вони формулюються?

Українська література
Що таке тема та ідея твору та як вони формулюються?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тема це про, що розповідаеться у тексті Ідея це навіщо вюавто р написав цей твір наприклад (тема) : розмова дочок с мамою наприклад (ідея) : не требо бути жадібним
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