Що таке тема та ідея твору та як вони формулюються?
Українська література
Що таке тема та ідея твору та як вони формулюються?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тема це про, що розповідаеться у тексті Ідея це навіщо вюавто р написав цей твір наприклад (тема) : розмова дочок с мамою наприклад (ідея) : не требо бути жадібним
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Напишите сочинение рассуждение на одну из тем: добро возвращается добром, истинное добро бескорыстно, жизненные уроки. Пожалуйста срочно нужно!
Английский язык