Шестнадцать мальчишек собрались на рыбалку. Известно, что каждый мальчишка, который надел сапоги, надел и кепку. без сапог оказалось 10 мальчишек, а без кепки двое. Каких мальчишек и на сколько больше: тех, кто был в кепке, но ...

Гость: Гость:

1) 16-10=6(м.) - в сапогах(тогда и в кепке) 2) 16-2=14(м.) - в кепке всего 3) 14-6=8(м.) - в кепке БЕЗ сапог Теперь если сапоги надело 6 мал., а в кепке но БЕЗ сапог было 8 мал. то 4) 8-6=2(м.) Ответ: в кепке но БЕЗ сапог было на 2 мальчишек больше чем тех кто был в сапогах.