Ширина прямоугольника 6 см., длина в 2 раза больше. Вычислите площадь прямоугольника. Найди его периметр.

Математика

Ширина прямоугольника 6 см., длина в 2 раза больше. Вычислите площадь прямоугольника. Найди его периметр.

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