Ширина прямоугольника 6 см., длина в 2 раза больше. Вычислите площадь прямоугольника. Найди его периметр.
Математика
Ширина прямоугольника 6 см., длина в 2 раза больше. Вычислите площадь прямоугольника. Найди его периметр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина=6*2=12 см S=a*b=6*12=72 см^2 P=(a+b)*2=36 см
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