Помогите задания 205;206;207208;209 (211 ) в первом доме 573 квартиры,во втором на 87 квартир больше,чем в первом, а в третем доме в 4 раза меньше квартир, чем во втором доме. ____ Сколько квартир в третьем доме? ____

Математика
Помогите задания 205;206;207208;209 (211 ) в первом доме 573 квартиры,во втором на 87 квартир больше,чем в первом, а в третем доме в 4 раза меньше квартир, чем во втором доме. ____ Сколько квартир в третьем доме? ____
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
573+87=660 660÷4=165
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