Фонетический разбор слова : гадать
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Фонетический разбор слова : гадать
Ответ(ы) на вопрос:
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г→[г]:согласный, парный звонкий, парный твёрдый а→[а]:гласный д→[д]:согласный, парный звонкий, парный твёрдый а→[а]:гласный й т→[т']:согласный, парный глухой, парный мягкий ь→—
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