В треугольнике ABC угол С равен 90 градусов, угол А равен 30 градусов,АВ = 52√3,найдите высоту СН. ПЛИЗЗЗЗ ПОМОГИТЕ!!!
Геометрия
В треугольнике ABC угол С равен 90 градусов, угол А равен 30 градусов,АВ = 52√3,найдите высоту СН. ПЛИЗЗЗЗ ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота (Если ты про катет BC) равна 52 корень из 3 / 2, т.к катет против угла 30 градусов равен половине гипотинузы
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