В треугольнике ABC угол С равен 90 градусов, угол А равен 30 градусов,АВ = 52√3,найдите высоту СН. ПЛИЗЗЗЗ ПОМОГИТЕ!!!

Геометрия
В треугольнике ABC угол С равен 90 градусов, угол А равен 30 градусов,АВ = 52√3,найдите высоту СН. ПЛИЗЗЗЗ ПОМОГИТЕ!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота (Если ты про катет BC) равна 52 корень из 3 / 2, т.к  катет против угла 30 градусов равен половине гипотинузы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Фонетический разбор слова : гадать
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста 3-4 задания. Как можно быстрее.
Ответить
Литература
Сочинение Хоббит, Туда и Обратно. плиз помогите (:
Ответить
Математика
Из двух Городов одновременно вылетели из навстречу друг другу два голубя ониВстр??тились через пять часовСкорость одного голубя шься два километра ...
Ответить
Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС из вершины прямого угла проведена высота СД, Угол АВС=56 градусов. Найдите угол ДСА
Ответить