Помогите, пожалуйста, срочно. а) Вычислите массу соли, получившейся при взаимоде??ствии 9,8 грамм серной кислоты с гидроксидом калия. б) Какова масса меди, вступившей в реакцию с кислородом, если получено 8 г. оксида меди(II)
Химия
Помогите, пожалуйста, срочно. а) Вычислите массу соли, получившейся при взаимоде??ствии 9,8 грамм серной кислоты с гидроксидом калия. б) Какова масса меди, вступившей в реакцию с кислородом, если получено 8 г. оксида меди(II)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 9,8g xg 2KOH+H2SO4=K2SO4+2H2O x=9,8*174/98=17,4g 98g 174g xg 8g б) Cu+O=CuO x=8*64/80=6,4g 64g 80
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