Помогите, пожалуйста, срочно. а) Вычислите массу соли, получившейся при взаимоде??ствии 9,8 грамм серной кислоты с гидроксидом калия. б) Какова масса меди, вступившей в реакцию с кислородом, если получено 8 г. оксида меди(II)

Химия

Помогите, пожалуйста, срочно. а) Вычислите массу соли, получившейся при взаимоде??ствии 9,8 грамм серной кислоты с гидроксидом калия. б) Какова масса меди, вступившей в реакцию с кислородом, если получено 8 г. оксида меди(II)

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