Надо два предложения со словами вместо и в место
Русский язык
Надо два предложения со словами вместо и в место
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместо того чтобы делать домашнее задание я пролежал на диване. Мы сегодня пойдём в место, которое нашли вчера.
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