Ширина прямоугольника на 8 см меньше его длины. Если длину прямоугольника увеличи??ь на 6 см, то его площадь увеличится на 72 см^2. Найдите периметр данного прямоугольника.

Алгебра

Ширина прямоугольника на 8 см меньше его длины. Если длину прямоугольника увеличи??ь на 6 см, то его площадь увеличится на 72 см^2. Найдите периметр данного прямоугольника.

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