Ширина прямоугольника на 8 см меньше его длины. Если длину прямоугольника увеличи??ь на 6 см, то его площадь увеличится на 72 см^2. Найдите периметр данного прямоугольника.
Алгебра
Ширина прямоугольника на 8 см меньше его длины. Если длину прямоугольника увеличи??ь на 6 см, то его площадь увеличится на 72 см^2. Найдите периметр данного прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина: а; Длина: а+8. Плошадь: а*(а+8); Периметр: 2*(а+(а+8)) = 2*(2а+8) = 4а + 15. Длина2: а+8+6=а+14; Площадь2: а*(а+14). Разность площадей равна 72 см²: а*(а+14) - а*(а+8) = 72. Находим а: а² + 14а - а² - 8а = 72, 6а = 72, а = 12. Тогда подставим найденное 'а' в формулу периметра: 4а + 16 = 4*12 + 16 = 64 (см). Ответ: 64 см.
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