Какие обстоятельства жизни Лермонтова вызвали у вас наибольший интерес?
Литература
Какие обстоятельства жизни Лермонтова вызвали у вас наибольший интерес?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что Михаил был достаточно дерзким молодым человеком, любил подшучивать над другими, иногда даже эти шутки переходили все границы. И он совершенно не стеснялся своего поведения, его это наоборот забавляло. Из-за таких вот шуток он и схлестнулся в дуэли с отставным кавалеристом Мартыновым, на которой он и погиб от пули в грудь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первом зале универмага работало,во втором на 5 меньше,чем в первом,а в третьем на 8 больше чем во втором. сколько продавцов работалр в третьем зале?
Русский язык
История