Какие обстоятельства жизни Лермонтова вызвали у вас наибольший интерес?

Гость: Гость:

Что Михаил был достаточно дерзким молодым человеком, любил подшучивать над другими, иногда даже эти шутки переходили все границы. И он совершенно не стеснялся своего поведения, его это наоборот забавляло. Из-за таких вот шуток он и схлестнулся в дуэли с отставным кавалеристом Мартыновым, на которой он и погиб от пули в грудь