Ширина прямоугольника параллепипеда равна 3см, , высота 2 см, а площадь передней гр??ни - 12см2. Вычисли его объём и площадь остальных граней

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Площадь передней грани - 12,см. кв. Для того чтобы найти переднюю грань нужно длину умножить на высоту - l*h Длина - х 12 = х*2 Значит длина равна 6 см. - l=6 см. Для того чтобы найти объём нужно высоту умножить на длину и умножить на ширину. (Ширина = a, длина = b) - V=a*b*h V= 6*3*2=36 см. Для того, чтобы найти боковую гранб нужно ширину умножить на высоту (c-боковая грань) c=a*h с=3*2=6 см. кв. Верхняя/нижняя грань = a*b (длину умножить на ширину) 6*3=18 см.кв. Ответ: V= 36 см, верхняя/нижняя грань= 18 кв.см.