Решите очень надо Один из корней уравнения x²-26x+q=0 равен 12.Найдите другой корень и свободный член q
Алгебра
Решите очень надо Один из корней уравнения x²-26x+q=0 равен 12.Найдите другой корень и свободный член q
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Виета: x1+x2 = -p x1*x2 = q Пусть 12 будет первым корнем т.е. x1. Найдем x2: 12+x2 = 26 x2 = 26 - 12 = 14 Теперь найдем q: 12*14=168 Ответ: x2 = 14, q = 168.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Тело массой 40 г мест объем в 100 см3. утонет ли это тело при погружении у керосин?(кто плотность 800 кг/м3)
Қазақ тiлi
Математика
Первое число равно 3 3\7, а второе в 3,5 раз больше ,чем первое. найдите значение суммы второго числа и 6.