Решите очень надо Один из корней уравнения x²-26x+q=0 равен 12.Найдите другой корень и свободный член q

Алгебра
Решите очень надо Один из корней уравнения x²-26x+q=0 равен 12.Найдите другой корень и свободный член q
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Виета: x1+x2 = -p x1*x2 = q Пусть 12 будет первым корнем т.е. x1. Найдем x2: 12+x2 = 26 x2 = 26 - 12 = 14 Теперь найдем q: 12*14=168 Ответ: x2 = 14, q = 168.
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