Решите очень надо Один из корней уравнения x²-26x+q=0 равен 12.Найдите другой корень и свободный член q

Алгебра

Решите очень надо Один из корней уравнения x²-26x+q=0 равен 12.Найдите другой корень и свободный член q

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