Тело массой 40 г мест объем в 100 см3. утонет ли это тело при погружении у керосин?(кто плотность 800 кг/м3)

Физика

Тело массой 40 г мест объем в 100 см3. утонет ли это тело при погружении у керосин?(кто плотность 800 кг/м3)

Автор: Гость