Тело массой 40 г мест объем в 100 см3. утонет ли это тело при погружении у керосин?(кто плотность 800 кг/м3)
Физика
Тело массой 40 г мест объем в 100 см3. утонет ли это тело при погружении у керосин?(кто плотность 800 кг/м3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала нужно узнать плотность погруженного тела p=m/v=4*10 ^-2 /100*10 ^ -6 =0.04*10 ^4=400 kg/m ^3 тело не утонет, поскольку плотность меньше чем у керосина
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