Сільське господарство
Технология
Сільське господарство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я могу сказать что сельское государство это хорошо есть куда приехать отдохнуть насладиться чистым воздухом ,природой ,летом,познакомиться с сельскими детишками! узнать обычаи и многое другое!
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