Син. разбор предложения Певец пел берушюю за душу песня и она лелась широко и пре??ольно

Русский язык
Син. разбор предложения Певец пел берушюю за душу песня и она лелась широко и пре??ольно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Певец (подлеж, одной чертой) пел (сказуемое, двумя чертами) берущую за душу (определение, волнисто й) песню (дополнение, пунктиром) , и она (подлеж, одной чертой) лилась (сказуемое, двумя чертами) широко и привольно (обстоятельство, пунктир - точка)
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