sin(A-B) /  tgA-tgB     это Дробь

Алгебра
sin(A-B) /  tgA-tgB     это Дробь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместо разности тангенсов подставим выражение: tga-tgb = sin(a-b) /(cosa*cosb) Тогда исходное выражение будет равно: cosa*cosb
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