sin(A-B) / tgA-tgB это Дробь
Алгебра
sin(A-B) / tgA-tgB это Дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместо разности тангенсов подставим выражение: tga-tgb = sin(a-b) /(cosa*cosb) Тогда исходное выражение будет равно: cosa*cosb
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Медицинский рыбий жир получают из печени трески. Рыбий жир состоит из витамина D, которого нет в организме рыбы. Как он туда попадает?
Геометрия
Один из углов прямоугольного треугольника в 4 раза меньше другого . В другом прямоугольном треугольнике разность острых углов равна 54 градусов . П...
Математика