Синквейн на тему Польша
История
Синквейн на тему Польша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
русского против польского выступили изгнали подавили народное восстание против интервентов противоречие
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