Синоним иностраный к существительному к слову баснописец )

Русский язык
Синоним иностраный к существительному к слову баснописец )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
▶Баснописец (по рус.) - fabulist (по англ.) ▶Синонимы к fabulist'у: выдумщик, лукавый человек, сказочник
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