Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина! Помогите 1. Место Гринёва и Шва??рина в раскрытии нравственных проблем повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка". 2.Гринёв и Швабрин два противоположных характера. 1) Общее в...
Литература
Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина! Помогите 1. Место Гринёва и Шва??рина в раскрытии нравственных проблем повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка". 2.Гринёв и Швабрин два противоположных характера. 1) Общее в героях. 2) Условие сформировавшие характеры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гринев и Швабрин в "Капитанской дочке " Пушкина два противоположенных человека два разных характера Гринев -добропорядочный жалостливый смелый честный добрый любящий Швабрин по-сути наиполнейший злодей нечестен человек с ненавистью в душе алчный жадный привык добиваться своего нечестным путем подхалим жестокий человек 2)Общее в героях что они офицеры русской армии и что были влюблены в одну и ту же девушку 3)Условия сформировавшие характеры - как правило воспитание в семье очень много значит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Первый вопрос куда плавали финикийцы мореплаватели второй вопрос С какими целями путешествовали финикийцы 3 вопрос по берегам какого моря и с какой...
Другие предметы