Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина! Помогите 1. Место Гринёва и Шва??рина в раскрытии нравственных проблем повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка". 2.Гринёв и Швабрин два противоположных характера. 1) Общее в...

Литература
Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина! Помогите 1. Место Гринёва и Шва??рина в раскрытии нравственных проблем повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка". 2.Гринёв и Швабрин два противоположных характера. 1) Общее в героях. 2) Условие сформировавшие характеры.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гринев и Швабрин  в "Капитанской дочке " Пушкина два противоположенных человека два разных характера  Гринев -добропорядочный жалостливый смелый честный добрый любящий  Швабрин по-сути наиполнейший злодей нечестен человек с ненавистью в душе алчный жадный привык добиваться своего нечестным путем подхалим жестокий человек   2)Общее в героях что они офицеры русской армии и что были влюблены в одну и ту же девушку  3)Условия сформировавшие характеры - как правило воспитание в семье очень много значит.
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