Синтаксический разбор любого предложения из "Тарас Бульба" (с п.о-иди д.о)ПОМОГИТЕ ??ОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!! ❤❤❤❤❤
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Синтаксический разбор любого предложения из "Тарас Бульба" (с п.о-иди д.о)ПОМОГИТЕ ??ОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!! ❤❤❤❤❤
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я тебя порадил, я тебя и убью. я - подлежащие, порадил- сказуемое, я- подлежащие, и-союз, убью-указуемое.
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