Синтаксический разбор предложения по цветущему лугу незаметно вьется узкая троп??нка.
Русский язык
Синтаксический разбор предложения по цветущему лугу незаметно вьется узкая троп??нка.
Ответ(ы):
Гость:
По цветущему лугу незаметно вьется узкая тропинка. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное, двусоставное, полное, неосложненное. подлежащее - тропинка выражено существительнымсказуемое - вьется выражено глаголомопределения: цветущему, узкая - выражены прилагательнымиобстоятельство: по лугу выражено сущ. с предлогомобстоятельство: незаметно выражено наречием.
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