Синтаксический разбор предложения по цветущему лугу незаметно вьется узкая троп??нка.

Гость: Гость:

По цветущему лугу незаметно вьется узкая тропинка. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное, двусоставное, полное, неосложненное. подлежащее - тропинка выражено существительнымсказуемое - вьется выражено глаголомопределения: цветущему, узкая - выражены прилагательнымиобстоятельство: по лугу выражено сущ. с предлогомобстоятельство: незаметно выражено наречием.