Синтаксический разбор предложения по цветущему лугу незаметно вьется узкая троп??нка.

Русский язык
Синтаксический разбор предложения по цветущему лугу незаметно вьется узкая троп??нка.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По цветущему лугу незаметно вьется узкая тропинка. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное, двусоставное, полное, неосложненное. подлежащее - тропинка выражено существительнымсказуемое - вьется выражено глаголомопределения: цветущему, узкая - выражены прилагательнымиобстоятельство: по лугу  выражено сущ. с предлогомобстоятельство: незаметно выражено наречием.

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