Сочинение рассказ на тему история из твоей жизни. желательно подленее. помогите п??жалуйста
Русский язык
Сочинение рассказ на тему история из твоей жизни. желательно подленее. помогите п??жалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Используй лучше рассказ из какой-нибудь книге.Например книга Пушкина "Капитанская дочка".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста . [верно или неверно] Верно ли найдено отношение? Если нет , то объясните , в чём ошибка , и найдите отношение правильно : ...
Математика