Сочинение рассказ на тему история из твоей жизни. желательно подленее. помогите п??жалуйста

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Сочинение рассказ на тему история из твоей жизни. желательно подленее. помогите п??жалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Используй лучше рассказ из какой-нибудь книге.Например книга Пушкина "Капитанская дочка".
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