Синтаксический разбор предложения: посмотрела мать на лещ

Гость: Гость:

Мать - подлежащее, выражено именем существительным. Посмотрела - сказуемое, выражено глаголом. На лещ - дополнение, на - это предлог, лещ - имя существительное. Повествовательное, невосклицательное, распространённое, простое. Схему сам обозначишь, а порядок такой: сказуемое подлежащее дополнение. (сказуемое две черты, подлежащее одна черта, дополнение пунктир).