Синтаксический разбор предложения: посмотрела мать на лещ

Русский язык
Синтаксический разбор предложения: посмотрела мать на лещ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мать - подлежащее, выражено именем существительным. Посмотрела - сказуемое, выражено глаголом. На лещ - дополнение, на - это предлог, лещ - имя существительное. Повествовательное, невосклицательное, распространённое, простое. Схему сам обозначишь, а порядок такой: сказуемое подлежащее дополнение. (сказуемое две черты, подлежащее одна черта, дополнение пунктир).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Жостижения карла леннея
Ответить
Математика
Сколько будет 1+1*0+1
Ответить
Биология
Зона проведения какой тканью образована?
Ответить
Другие предметы
Почему музыка объеденяет людей
Ответить
Алгебра
Построить график функций: y= -4x y=5x y=2,5 y= -2,5.
Ответить