Сколько будет 1+1*0+1

Математика
Сколько будет 1+1*0+1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+1*0+1=1 кек. ........................
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