Почему музыка объеденяет людей
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Почему музыка объеденяет людей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моем понятие музыка эта как чувства людей вот я миломен я люблю разные музыки и я некоторые чувствую которые мне по душе как говорят музыка это чувства
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