Помогите сделать: 1. Сделать табличную модель для вычисления количества информации 2. Используя табличную модель, сделать вычисления - В классе 30 чел. За контр. работу по информатике получено 15 пятерок , 6 четверок, 8 троек ...
Информатика
Помогите сделать: 1. Сделать табличную модель для вычисления количества информации 2. Используя табличную модель, сделать вычисления - В классе 30 чел. За контр. работу по информатике получено 15 пятерок , 6 четверок, 8 троек и 1 двойка. Какое кол-во информации несет сообщение о том, что Антонов получил пятерку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение сделал в экселе, набрал таблицу. Могу скинуть файл с таблицей (там все формулами), далее составишь ту, которую требуют. Ответ: 1
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