Помогите сделать: 1. Сделать табличную модель для вычисления количества информации 2. Используя табличную модель, сделать вычисления - В классе 30 чел. За контр. работу по информатике получено 15 пятерок , 6 четверок, 8 троек ...

Информатика

Помогите сделать: 1. Сделать табличную модель для вычисления количества информации 2. Используя табличную модель, сделать вычисления - В классе 30 чел. За контр. работу по информатике получено 15 пятерок , 6 четверок, 8 троек и 1 двойка. Какое кол-во информации несет сообщение о том, что Антонов получил пятерку?

Автор: Гость