Недавно проколол ухо. Прошло недель 2-4 , Теперь болит, больно трогать (трогаю чисты??и руками) Что делать?
Биология
Недавно проколол ухо. Прошло недель 2-4 , Теперь болит, больно трогать (трогаю чисты??и руками) Что делать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Врач в помощь, а это бль сайт со знаниями. А не врач
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