Испоьзуя цифры 2,3,4 только один раз, напишите наибольшее и наименьшее трёхзначные ??ётные числа

Математика
Испоьзуя цифры 2,3,4 только один раз, напишите наибольшее и наименьшее трёхзначные ??ётные числа
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