Обьедени предметы одежды в несколько групп,исходя из разных целей их использован??я и свойств(удобство,практичность,красота).

Биология

Обьедени предметы одежды в несколько групп,исходя из разных целей их использован??я и свойств(удобство,практичность,красота).

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