Обьедени предметы одежды в несколько групп,исходя из разных целей их использован??я и свойств(удобство,практичность,красота).

Биология
Обьедени предметы одежды в несколько групп,исходя из разных целей их использован??я и свойств(удобство,практичность,красота).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплые - куртка, пуховые штаны, шарф, варежки красивые - платье, панама, туфли домашние - пижама
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