Построить график функций: y= -4x y=5x y=2,5 y= -2,5.

Алгебра
Построить график функций: y= -4x y=5x y=2,5 y= -2,5.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y= -4x  2.5=-4x  x=-0.625; -2.5=-4x  x=0.625 y=5x    2.5=5x    x=0.5;   -2.5=5x  x=-0.5 y=2,5 y= -2,5. Табл. и графики во вложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Испоьзуя цифры 2,3,4 только один раз, напишите наибольшее и наименьшее трёхзначные ??ётные числа
Ответить
Биология
Обьедени предметы одежды в несколько групп,исходя из разных целей их использован??я и свойств(удобство,практичность,красота).
Ответить
Информатика
Помогите сделать: 1. Сделать табличную модель для вычисления количества информации 2. Используя табличную модель, сделать вычисления - В классе 3...
Ответить
Биология
Недавно проколол ухо. Прошло недель 2-4 , Теперь болит, больно трогать (трогаю чисты??и руками) Что делать?
Ответить
Русский язык
Написать мини сочинение с параллельной связью на тему: "Труд и отдых в нашей семье"
Ответить