Построить график функций: y= -4x y=5x y=2,5 y= -2,5.
Алгебра
Построить график функций: y= -4x y=5x y=2,5 y= -2,5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y= -4x 2.5=-4x x=-0.625; -2.5=-4x x=0.625 y=5x 2.5=5x x=0.5; -2.5=5x x=-0.5 y=2,5 y= -2,5. Табл. и графики во вложении
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