Скажите какое-нибудь растение,чтобы интересно было описывать критерии виды(то ес??ь чтобы интересно было рассказывать про него),желательно не комнатные растения)

Биология

Скажите какое-нибудь растение,чтобы интересно было описывать критерии виды(то ес??ь чтобы интересно было рассказывать про него),желательно не комнатные растения)

Автор: Гость