Скажите какое-нибудь растение,чтобы интересно было описывать критерии виды(то ес??ь чтобы интересно было рассказывать про него),желательно не комнатные растения)

Биология
Скажите какое-нибудь растение,чтобы интересно было описывать критерии виды(то ес??ь чтобы интересно было рассказывать про него),желательно не комнатные растения)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орхидея или кактус гвоздичноцветный
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